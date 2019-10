Công an Thừa Thiên Huế xác minh vụ cấp biển số đẹp cho xe Lexus

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm đình chỉ hai cán bộ của bộ phận đăng ký phương tiện để xác minh khiếu nại liên quan đến việc cấp biển số 75A-135.35 cho xe ôtô Lexus.

Chiều ngày 11/10, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh văn phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập tổ xác minh nội dung khiếu nại của công dân liên quan đến nghi ngờ "có gian lận" khi cấp biển số đẹp 75A-135.35 cho một xe ôtô hiệu Lexus. Tổ xác minh gồm 5 cán bộ công an do Chánh Thanh tra Công an tỉnh làm tổ trưởng.

Một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hai cán bộ bị tạm đình chỉ là đại úy Nguyễn Văn Đông và trung tá Lê Hồng Vân ở bộ phận đăng ký phương tiện.

Chiếc xe Lexus mang biển số đẹp. Ảnh: T.H

Trước đó, khi lưu thông qua địa bàn tỉnh Quảng Bình, ôtô hiệu Lexus RX450H mang biển 75A - 135.35 đã vi phạm lỗi tốc độ. Qua trích xuất camera, CSGT tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản và gửi giấy phạt nguội đến chủ xe ở Huế.

Tuy nhiên, khi giấy phạt gửi đến tên và địa chỉ của chủ xe (theo dữ liệu đăng ký trên hệ thống) thì người nhận khẳng định mình chưa bao giờ được cấp biển số này.

Người này cho biết, trước đây anh đi đăng ký xe ôtô và bấm được biển số xe 75A -135.35 song cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế từ chối cấp với lý do máy tính bị lỗi và yêu cầu anh bấm lại biển số khác. Nghi ngờ có sự tráo đổi biển số, người này đã gửi đơn khiếu nại yêu cầu phòng cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế làm rõ việc cấp biển số xe 75A - 135.35.

