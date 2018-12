Công an siết kiểm tra vi phạm tốc độ, có hơi men khi lái xe

Ngày 2/11, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm 2016. Theo đó, các lực lượng tăng cường tuần tra lưu động, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, chở quá tải trọng và khai thác cát, sỏi trái phép.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải siết chặt kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện; giảm thiểu số vụ việc uy hiếp an toàn bay có nguyên nhân từ quản lý kỹ thuật phương tiện.

Để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, Phó thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến tận cơ sở, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn.

Phó thủ tướng giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2017 với trọng tâm là Xây dựng văn hoá giao thông.



