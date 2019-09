Công an quên khóa cửa buồng giam

Hà GiangĐoàn Thái Sơn (quản giáo Nhà tạm giữ công an huyện Quang Bình) khi mở cửa buồng giam đã quên khóa khiến phạm nhân Thèn Thị Hương bỏ trốn.

Sơn, 25 tuổi, trình độ cử nhân Luật, trong tháng 9 đã bị VKSND Tối cao truy tố về tội Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn, theo điều 376, khoản 2, điểm d Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm.

Sơn bị tước danh hiệu công an nhân dân, tại ngoại trong quá trình điều tra.

VKSND Tối cao cáo buộc, cán bộ quản giáo Sơn được phân công quản lý người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình, Hà Giang từ ngày 30/11/2018 đến 3/12/2018. Phụ giúp Sơn trong việc chia, phát cơm tại khoảng thời gian này là chiến sĩ nghĩa vụ Hoàng Đinh Văn và phạm nhân Đặng Văn Tài.

Khoảng 16h30 ngày 1/12/2018, khi mở cổng chính nhà tạm giữ để cả ba đi vào, Sơn không khóa lại mà chỉ khép hờ. Tại buồng giam số 11 của Thèn Thị Hương (33 tuổi), Sơn mở cửa để can phạm này ra lấy cơm song không khóa mà đi sang nơi khác. Sau khi chia cơm xong, Sơn mới phát hiện buồng giam số 11 chưa khóa và Hương biến mất. Việc truy tìm ngay sau đó không có kết quả.

Sau một tuần bỏ trốn, ngày 7/12/2018, Hương bị bắt tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trong quyết định truy tố, VKSND Tối cao đề nghị tòa áp dụng tình tiết giảm nhẹ với Sơn do trong quá trình điều tra đã thành khẩn, tích cực tham gia truy tìm ra Hương.

Liên quan vụ án, chiến sĩ nghĩa vụ Hoàng Đình Văn được xác định không có dấu hiệu phạm tội.

Hương gây ra hai vụ án Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phải thi hành bản án 13 năm tù tại Trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an). Ngày 20/11/2018, can phạm bị đưa đến Hà Giang để phục vụ để xét xử về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan có tổ chức và nhận thêm án một năm tù. Trong thời gian chờ bản án thứ ba có hiệu lực, Hương được đưa đến Nhà tạm giữ Công an huyện Quang Bình.

Pha Lê - Hoàng Việt