Công an mời người quay video trẻ bị bạo hành đến làm việc

Bảo mẫu bắt trẻ nằm ngửa, đổ thức ăn liên tục vào miệng và đánh

Chiều 25/5, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó chủ tịch quận Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết cơ quan chức năng đã mời người quay video bạo hành tại nhóm trẻ Mẹ Mười (phường Chính Gián) đến làm việc. Người này từng làm tại nhóm trẻ, video, hình ảnh quay từ tháng 4, nhưng ngày 21/5 mới tung lên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vì sao bảo mẫu quay video nhưng trong hơn một tháng không tố cáo đến cơ quan chức năng để có biện pháp can thiệp, phòng ngừa bạo hành trẻ em. "Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc quay video và không tố giác ngay. Thông tin ban đầu là chủ nhóm trẻ Đinh Thị Hồng (46 tuổi) với bảo mẫu này có mâu thuẫn”, ông Xuân nói.

Phó chủ tịch quận khẳng định quan điểm của chính quyền là làm việc công minh, xử lý đến cùng vụ việc. Công an đã khởi tố vụ án hành hạ người khác tại nhóm trẻ Mẹ Mười và đang xem xét khởi tố bị can với bà Hồng.

Liên quan đến sức khỏe của các bé, ông Xuân cho biết một trong hai cháu bị bạo hành đang điều trị chảy máu cam tại Bệnh viện Hoàn Mỹ. Cháu bé nhập viện vì có tiền sử bệnh này, chứ không hẳn do bạo hành. Các cháu bé khác, phụ huynh cho biết đều khỏe mạnh, ăn uống tốt.

Về phản ứng dư luận cho rằng người quay video cần được tuyên dương thay vì bị xử lý, ông Xuân cho biết cơ quan công an mời người này lên làn việc để tìm hiểu rõ động cơ tại sao không tố giác ngay khi vừa quay video mà lại để hơn một tháng sau mới đăng tải lên mạng xã hội.

"Nếu giáo viên này tố giác ngay khi quay video thì chính quyền địa phương sẽ tuyên dương, đồng thời có biện pháp bảo vệ người tố giác", ông Xuân nói.

Phó chủ tịch quận nói, khi công an làm rõ nguyên nhân, nếu thực sự người này vì sợ ảnh hưởng đến bản thân và gia đình nên chọn thời điểm để chia sẻ video, hình ảnh thì sẽ tuyên dương; còn nếu do có động cơ khác thì sẽ bị nhắc nhở.

Ông Nguyễn Thanh Xuân tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí chiều 25/5. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trước đó sáng 21/5, mạng xã hội lan truyền hai video và nhiều hình ảnh bảo mẫu đặt bé trai nằm ngửa trên nền nhà, dùng chân khống chế và liên tiếp đổ thức ăn. Người phụ nữ còn ném áo lên mặt bé và dùng tay tát. Một hình ảnh khác là cháu bé đang mang bỉm bị bảo mẫu dùng hai tay nắm vào đầu, nhấc bổng lên.

Công an xác định người bạo hành trẻ là bà Đinh Thị Hồng. Bà này giải thích do bé trai 28 tháng tuổi biếng ăn nên phải đặt nằm ngửa dưới sàn, dùng chân khống chế. Trong lúc bức xúc, bà đã tát vào mặt bé. Riêng hình ảnh nhấc bổng cháu bé 12 tháng tuổi, bà nói do bé bị ghẻ, phải nắm vào đầu đưa ra ngoài khi bị nôn trớ.

Bà Hồng có bằng cao đẳng sư phạm mầm non, được UBND phường cấp phép thành lập nhóm trẻ từ tháng 5/2013. Nhóm trẻ đã bị rút giấy phép.