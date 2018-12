Công an Hà Nội thông tin về việc bắt người kích động tẩy chay bầu cử

Thiếu tướng Bạch Thành Định (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết ngày 10/6, Công an quận Đống Đa đã thi hành lệnh bắt tạm giam với bị can Cấn Thị Thêu, hộ khẩu thường trú tại tổ Trung Bình, phường Dương Nội, quận Hà Đông về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2008 đến nay, bà Thêu cầm đầu một số công dân phường Dương Nội (từ 50 đến 200 người) mặc áo đồng phục, in các nội dung phản đối chính sách của Nhà nước. Nhóm bà Thêu nhiều lần kéo đến trụ sở các cơ quan của Trung ương và TP Hà Nội đưa đơn khiếu kiện về đất đai.

Nội dung khiếu kiện của nhóm bà Thêu, theo công an Hà Nội, đã hết thẩm quyền giải quyết, được Thanh tra Chính phủ trả lời tại Kết luận số 1078 ngày 24/5/2012 và Thông báo số 151 của UBND TP Hà Nội ngày 16/5/2013 về chấm dứt thụ lý giải quyết kiến nghị, khiếu nại của Cấn Thị Thêu và số công dân phường Dương Nội.

Bà Cấn Thị Thêu (người ngoài cùng bên trái). Ảnh do Công an TP Hà Nội cung cấp

Ngày 25/4/2014, bà Cấn Thị Thêu đã bị bắt và xử phạt 15 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, bà Thêu không ra trình báo chính quyền theo quy định mà tiếp tục cầm đầu, kích động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bà Thêu cũng 4 lần bị xử phạt hành chính (từ tháng 9/2015 đến 4/2016).

Tháng 2/2016, bà Thêu kêu gọi một số người dân khiếu kiện tập trung tại khu vực Trụ sở Ban Tiếp dân Trung ương căng băng rôn, biển hiệu… gây mất an ninh trật tự. Cơ quan điều tra cho rằng bà Thêu "vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền, đàn áp người khiếu kiện và được một số công dân quay video, đăng tải trên mạng xã hội Facebook, các báo đài nước ngoài đưa tin, bình luận với mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam".

Tháng 4/2016, bà Cấn Thị Thêu tiếp tục kích động và cùng một số công dân phường Dương Nội đến trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau đó di chuyển về Đại sứ quán Mỹ căng băng rôn, hô khẩu hiệu. Khi được các lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, bà Thêu và một số người tiếp tục kéo về trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường la hét...

Trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, bà Cấn Thị Thêu cùng con trai đã chụp ảnh, đăng lên Facebook với nội dung kích động số công dân khiếu kiện phường Dương Nội tẩy chay bầu cử.

Thiếu tướng Bạch Thành Định cho biết việc vi phạm pháp luật của bà Cấn Thị Thêu mang tính hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật, việc bắt giữ để điều tra là cần thiết nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

