Công an giải cứu người đàn ông ngáo đá treo cổ tự tử

Hải PhòngÔng Bình (60 tuổi, ở quận Ngô Quyền) đến nhà bạn chơi nhưng lên cơn ngáo đá, la hét quậy phá và có ý định tự tử, rạng sáng ngày 27/11.

Theo công an phường Thành Tô (quận Hải An), tối 26/11, ông Trần Văn Bình (60 tuổi, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) đến nhà ông Nguyễn Đức ở phòng 509, nhà B1, khu chung cư thuộc phường Thành Tô chơi. Đến 22h30, ông Bình bị ảo giác do sử dụng ma túy, la hét, quậy phá, gây mất an ninh trật tự.

Khi công an phường tới, ông Bình cố thủ ngoài ban công, trên tay cầm thanh sắt, luôn miệng kêu chết. Khoảng 3h30 ngày 27/ 11, mọi người phát hiện người đàn ông này sử dụng dây thép phơi quần áo bên ngoài để treo cổ tự tử nên đã phá cửa, khống chế, đưa vào trong nhà sơ cứu.

Quá trình giải cứu, người đàn ông 60 tuổi tiếp tục lên cơn giãy đạp và cắn lưỡi tự sát. Để đảm bảo an toàn cho các y bác sĩ cũng như chính bản thân người này, công an đã phải trói chân tay, đưa ra xe chuyển tới bệnh viện Việt Tiệp điều trị.

Trung tá Đinh Văn Thuấn, Trưởng công an phường Thành Tô cho biết, ông Bình đã lớn tuổi, sức khỏe yếu nên không thể đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc của thành phố. Đến 7h sáng ngày 27/11, Công an phường đã thông báo và bàn giao ông này cho gia đình chăm sóc, quản lý.