Công an Đăk Lăk có giám đốc mới

Đại tá Lê Văn Tuyến, 46 tuổi, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk, ngày 6/12.

Đại tá Tuyến, quê Hà Nội, tiến sĩ Luật, Học viện An ninh nhân dân. Ông từng làm Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân. Năm 2017, đại tá Tuyến được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Đăk Nông.

Đại tá Lê Văn Tuyến. Ảnh: Ngọc Oanh.

Trước đó, ngày 27/11, Bộ Công an đã điều động và bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk, đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Cùng ngày, Bộ Công an đã điều động đại tá Hồ Văn Mười (50 tuổi, quê Quảng Nam), Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an giữ chức vụ giám đốc Công an Đăk Nông.

Trần Hóa