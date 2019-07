Công an bắt chủ mưu vụ 30 thanh niên gây loạn đả ở giữa đường

Cãi vã trong quán nhậu, hai nhóm thanh niên ở Thanh Hoá tổ chức đánh nhau khiến một người chết, 4 trường hợp bị thương.

Ngày 30/7, Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Văn Quyền (29 tuổi) và Hoàng Văn Năm (31 tuổi, đều ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) để điều tra tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng. Hai nghi can là anh em cùng cha khác mẹ.

Liên quan vụ án, 5 người khác cũng bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyên nhân hỗn chiến được cho là xuất phát từ tranh chấp bốc xếp hàng hoá ở khu vực cảng Nghi Sơn.

Cuộc hỗn chiến của hai nhóm thanh niên trong tối 28/7. Ảnh: Lam Sơn.

Theo nhà chức trách, tối 28/7, anh em Hoàng Văn Quyền và bạn ngồi ăn nhậu tại nhà hàng mới khai trương ở Hải Thượng thì xảy ra hiềm khích với nhóm thanh niên cùng làng Liên Trung (huyện Tĩnh Gia). Hai bên rời quán nhậu và gọi thêm gần 30 người khác mang theo hung khí để giao chiến.

Đám đông gặp nhau trên tỉnh lộ 513 sau đó rượt đuổi chém nhau từ xã Hải Thượng sang xã Hải Hà khiến nhiều người hoảng sợ. Vụ hỗn chiến khiến Lê Duy Tuân (27 tuổi, ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) chết tại chỗ do bị chém nhiều nhát; 4 người trọng thương.

Người thân và đồng bọn của Tuân sau đó đã khiêng xác anh này đến đặt trước cổng gia đình Quyền. Đến 1h30 ngày 29/7, sau nhiều giờ được công an và chính quyền địa phương thuyết phục, đám đông mới di chuyển thi thể Tuân về trạm y tế xã.