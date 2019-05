Con rể giúp bố vợ gây thất thoát 2.200 tỷ đồng

Nhận 2.200 tỷ đồng đặt cọc mua một phần tòa nhà Capital từ GPBank, Hợp giúp bố vợ trả nợ, cho công ty sân sau vay.

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Hoàng Công Hợp (37 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Thành Trung), con rể ông Tạ Bá Long (cựu chủ tịch HĐQT ngân hàng thương mại CP dầu khí Toàn cầu - GPBank) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, Điều 165 BLHS 1999.

Theo cơ quan công tố, trong thời gian đương chức ông Long và cấp dưới Đoàn Văn An (cựu phó chủ tịch HĐQT GPBank) có ba công ty sân sau là Công ty Thành Trung, Công ty TNHH Đại Lải, Công ty CP Ngôi sao Chí Linh.

Năm 2009-2010, để có tiền tăng vốn điều lệ cho GPBank, hai ông Long, An đã dùng ba công ty trên phát hành 3.380 trái phiếu bán cho Công ty tài chính CP Điện lực (EVNFinance) thu về 3.380 tỷ đồng.

Ông Long và An đã dùng hơn 3.124 tỷ đồng để mua cổ phần tăng vốn điều lệ GPBank, trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu. Hơn 255 tỷ đồng còn lại, cả hai chi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh tại ba công ty sân sau.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 3.018 tỷ đồng, do không có tiền trả gốc và lãi cho EVNFinance, Long và An đã bàn cách rút tiền của GPBank để trả nợ.

Hai ông này đã dùng Công ty Thành Trung và Công ty Sao Bắc ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower (ở 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án "Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank" để rút 3.900 tỷ đồng của GPBank. Số tiền này được Long và An dùng trả nợ gốc, lãi cho EVNFinance và sử dụng, chi tiêu hết.

Hành vi của ông Long và An khiến GPBank thiệt hại 3.900 tỷ đồng và 858 tỷ đồng tiền lãi (tính đến ngày khởi tố vụ án, 13/7/2015).

Theo cơ quan công tố, tòa nhà Capital Tower do Công ty CP Du lịch thương mại và đầu tư Thủ đô sở hữu, trong đó Công ty Thành Trung có 58,1% cổ phần. Hợp với tư cách là chủ tịch HĐQT Công ty Thành Trung, biết rõ chủ sở hữu chưa có phương án phân chia diện tích tòa nhà cho các cổ đông.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của bố vợ, Hợp đã ký thỏa thuận đặt cọc bán 58% Tòa nhà Capital Tower cho GPBank nhằm giúp ông Long nhận và sử dụng 2.200 tỷ đồng tiền đặt cọc của nhà băng này. Số tiền này sau đó được trả lãi cho số trái phiếu mà Công ty Thành Trung đã bán cho EVNFinance, trả nợ và cho Công ty Chí Linh vay.

Cáo trạng xác định, hành vi của Hợp đã giúp sức cho ông Long gây thiệt hại 2.200 tỷ đồng của GBBank.

Liên quan đến thất thoát 3.900 tỷ đồng, cuối tháng 12/2017, TAND Hà Nội đã xử phạt Tạ Bá Long 5 năm tù, Đoàn Văn An 13 năm tù cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bốn bị cáo đồng phạm khác bị tuyên từ ba năm tù treo đến năm năm.

Việc truy tố Hợp "muộn", do trong các năm 2016-2018, bị can này phải chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I do rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện bị can đã hết các triệu chứng tâm thần.