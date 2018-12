Cơn cuồng giận của người đàn ông bị 'cắm sừng' khi xa nhà

Kinh tế gia đình khó khăn, anh Hoa (huyện Ba Vì, Hà Nội) thường sang Trung Quốc làm thuê, vợ ở nhà nội trợ, may mặc kiếm thêm. Trong lúc chồng vắng nhà, người đàn bà 32 tuổi đã "say nắng" ông hàng xóm cũng đang cô đơn do vợ đi xuất khẩu lao động.

Mối quan hệ ngoài luồng này dù bí mật đến mấy cũng bị người làng phát hiện. Tin đồn lan đến Hoa. Giữa tháng 10, Hoa xuất hiện ở nhà mà không thông báo trước. Lờ đi sự ngạc nhiên của các con, người chồng đi thẳng vào buồng ngủ, bắt quả tang vợ đang ở đây cùng nhân tình.

Trong cơn ghen, người đàn ông bị phản bội đã vung dao chém chết tình địch. Người phụ nữ bị chồng chém đứt ngón tay. Ông Hoa vì phút thiếu kiềm chế khi thấy vợ trong vòng tay người đàn ông khác đang bị tạm giam, đối mặt với tội giết người.

Một thảm kịch ngoại tình khác là trường hợp của Trần Đình Thịnh (28 tuổi, trú xã Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị). Thịnh cũng vì hoàn cảnh khó khăn phải sang Trung Quốc làm thuê rồi nghe phong thanh cô vợ tên Hương ở nhà quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Nam đã có gia đình ở xã bên.

Không thiết tha công việc, Thịnh trở về nhà tra hỏi và vợ đã thú nhận việc "say nắng". Không bỏ vợ nhưng không quên được nỗi đau "bị cắm sừng" khiến Thịnh liên tục hành hạ, dằn vặt người phụ nữ. Không chịu nổi tra tấn tinh thần, chị Hương bỏ về nhà mẹ đẻ. Trong thời gian ly thân, Hương muốn quay về đoàn tụ nhưng lại phát hiện có thai với người tình nên vào Bình Dương để giải quyết hậu quả. Biết tin này, Thịnh suy sụp song không muốn gia đình tan vỡ nên mang con vào Bình Dương tìm.

Tuy nhiên mọi nỗ lực hàn gắn đã "đổ xuống sông xuống biển" khi Thịnh phát hiện tin nhắn "mùi mẫn" của Hương với người tình. Trong cơn cuồng ghen, Thịnh đoạt mạng vợ tại nhà nghỉ khiến mấy ngày sau xác mới bị phát hiện. Trong lúc này, Thịnh ra Quảng Trị để giết chết tình địch.

7 ngày trước Thịnh đã bị tòa phúc thẩm bác đơn xin giảm nhẹ, tuyên y án tử hình.

Theo chuyên gia tâm lý Minh Hoa (Viện Tâm Lý & Giáo dục Pháp luật) khi phát hiện vợ ngoại tình, người đàn ông rất khó kiềm chế cơn ghen và nỗi tức giận càng "bùng" lên khi bắt được quả tang. Họ muốn đánh, chửi cho hả giận và sẵn sàng xuống tay gây án.

"Nhiều phụ nữ dễ tha thứ khi chồng ngoại tình nhưng đàn ông thì ngược lại. Với họ, bị "cắm sừng" là điều sỉ nhục lớn nhất", bà Hoa nói và khuyên những người trong cuộc nên kiềm chế để tránh những hậu quả đáng tiếc. "Nếu còn yêu thương hãy nói chuyện thẳng thắn rồi tha thứ, nếu không thì ly dị", bà nói.

Theo Luật sư Kiều Anh Vũ, vợ, chồng thương yêu, chung thủy, tôn trọng, giúp đỡ nhau không chỉ là yêu cầu về mặt đạo đức mà còn là nghĩa vụ pháp lý được quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình. Ngoại tình là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng. Tuy nhiên không phải vì vậy mà người bị phản bội có quyền xâm phạm tính mạng, sức khỏe, đánh đập bạn đời. "Nếu vì chuyện ngoại tình mà làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài thì nên ly hôn", ông Vũ khuyên.

Phan Xâm

