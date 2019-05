Cơ sở kinh doanh sách lậu núp bóng quán cà phê

Nhà chức trách thu 10.000 cuốn giáo trình học tiếng Nhật không rõ nguồn gốc ở Hà Nội.

Chiều 23/5, Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp với Đoàn liên ngành phòng chống in lậu Trung ương tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh sách tại đường Trần Bình (quận Cầu Giấy, Hà Nội) do Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi) làm chủ.

Nhà chức trách cho rằng cơ sở này hoạt động "núp bóng" một quán cà phê ở phía bên ngoài.

Nhà chức trách kiểm tra số sách không nguồn gốc. Ảnh: Trần Danh.

Tại thời điểm kiểm tra, nhà chức trách phát hiện chủ cơ sở đang tổ chức phát hành hàng trăm đầu sách giáo trình học tiếng Nhật với số lượng khảng 10.000 cuốn. Số sách này không có giấy tờ, hoá đơn xuất xứ, in ấn và xuất bản. Tất cả sách đều in bằng tiếng Nhật nhưng giá tiền đề tiếng Việt.

Theo chủ cơ sở, số sách này in ở nước ngoài, do người khác ký gửi, hầu hết bán online cho sinh viên.