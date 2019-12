Có khi nào bị truy nã mà không biết?

Tôi vừa biết có trường hợp bị truy nã trong 26 năm nhưng vẫn thăng tiến làm Chánh văn phòng TAND huyện, sống ngay tại địa phương. (Độc giả Văn Hùng)

Tôi muốn hỏi quy định về truy nã như thế nào? Có khi nào nghi can không biết mình đang bị truy nã không?

Luật sư trả lời:

Theo điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, khi bị can trốn hoặc không biết rõ đang ở đâu thì cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã bị can.

Quyết định truy nã ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của bị can, đặc điểm nhận dạng, tội phạm mà bị can đã bị khởi tố; kèm theo ảnh bị can (nếu có).

Quyết định truy nã bị can được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và thông báo công khai để mọi người phát hiện, bắt người bị truy nã.

Sau khi bắt được bị can theo quyết định truy nã, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã phải ra quyết định đình nã. Quyết định đình nã được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và thông báo công khai.

Ngoài ra, theo Điều 2 Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC, quyết định truy nã được ban hành trong những trường hợp sau:

- Bị can, bị cáo bỏ trốn hoặc không biết đang ở đâu.

- Người bị kết án trục xuất, người chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn.

- Người bị kết án phạt tù hoặc tử hình bỏ trốn.

- Người đang chấp hành án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, người được hoãn chấp hành án bỏ trốn.

Từ những quy định nêu trên, lệnh truy nã phải thông báo công khai tới chính quyền địa phương, gia đình người bị truy nã. Bởi vậy, theo tôi sẽ khó xảy ra trường hợp nghi can không biết mình đang bị truy nã.

Ngoài ra quy định hiện hành sẽ không tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với người bị truy nã, khi nào bắt được sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường

Văn phòng luật sư Chính Pháp.