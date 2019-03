Cô gái 15 tuổi bị lừa qua Trung Quốc bán làm vợ

Niệm hứa với cô gái 15 tuổi nếu qua Trung Quốc làm việc sẽ nhận mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Ngày 2/3, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho hay vừa bắt Hùng Thị Niệm (30 tuổi) cùng em ruột là Hùng Thị Liêm (23 tuổi) trú tại Nghệ An về hành vi Mua bán người.

Hai chị em Niệm tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, năm 2016 Niệm sinh sống tại Trung Quốc nên dùng mạng xã hội kết bạn với cô gái 15 tuổi trú tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) rồi giới thiệu nếu sang Trung Quốc làm việc sẽ nhận mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Khi cô gái đồng nhận lời, Niệm liên lạc với Liêm đưa nạn nhân từ Nghệ An ra Quảng Ninh vượt biên, bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc với giá 7 vạn nhân tệ (tương đương 240 triệu đồng tiền Việt).

Niệm sau đó đưa 20 triệu đồng cho người thân của nạn nhân và trả công cho em gái 10 triệu đồng. Cuối năm 2018, cô gái người Việt được tổ chức Rồng Xanh giải cứu trở về tố cáo hành vi chị em Niệm...