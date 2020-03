Chuyển 60 kg ma túy đá vào Việt Nam

Hà TĩnhBốn người Lào lái hai ôtô chở 60 kg ma túy đá, 240.000 viên hồng phiến chạy trên quốc lộ 13 từ Lào về huyện Hương Sơn thì bị chặn bắt.

Tang vật vụ án. Ảnh: Gia Hân

Ngày 20/3, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa bàn giao Dình Dàng (37 tuổi), May Xồng (27 tuổi), Tồng Xồng (30 tuổi), Mo Vàng (18 tuổi, quốc tịch Lào) cùng tang vật ma túy cho Công an tỉnh Bolykhamxay (Lào) xử lý theo quy định.

Khoảng 17h ngày 18/3, tại khu vực cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) hơn 100 km, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với công an Lào mật phục trên quốc lộ 13, khống chế Đình Dàng cùng đồng phạm đang lái 2 ôtô bán tải đi từ Lào vào huyện Hương Sơn.

Nhà chức trách thu 60 kg ma túy đá, 240.000 viên hồng phiến bọc trong các túi nylon và gói trà khô, cùng nhiều tang vật liên quan.

Bốn nghi can can là mắt xích trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Hàng sau khi qua biên giới Việt - Lào sẽ được các chân rết đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.