Chưa ngã ngũ vụ án nghi can 17 tuổi bị đánh chết trong buồng giam

Điều tra trách nhiệm quản giáo trong vụ nghi can bị đánh trong buồng giam

Ngày 24/5, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Vũ Văn Bình (18 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) về hành vi đánh chết bạn cùng buồng tạm giam Đỗ Đăng Dư.

Sau phần làm thủ tục, HĐXX hỏi về một số tình tiết mới chưa được làm rõ liên quan chi phí nằm viện của Đỗ Đăng Dư và thủ tục thanh toán. Mẹ Dư cho biết khi con bà chuyển từ trại tạm giam vào bệnh viện, gia đình không hay biết để tới chăm sóc vì thế nội dung này không nắm được...

Khi được hỏi ý kiến về việc bồi thường, bà bật khóc nức nở: "Bây giờ con tôi chết rồi, không biết thế nào, con người là vô giá...". Chồng bà ngồi bên cạnh đã im lặng khi được tòa hỏi cùng câu này.

Mẹ bị cáo Vũ Văn Bình cho biết, sau khi biết con gây tội đánh chết Dư, gia đình đã đến nhà nạn nhân thắp hương và đặt vấn đề bồi thường song bị đuổi về.

Sau ít phút thẩm vấn, HĐXX nghỉ hội ý và tuyên trả hồ sơ yêu cầu đều tra bổ sung.

Vũ Văn Bình tại phiên sơ thẩm sáng nay.

Theo hồ sơ, Đỗ Đăng Dư là bị can trong trộm cắp tài sản, bị tạm giam tại buồng giam C15 - Khu C (dành cho người chưa thành niên) ở Trại tạm giam số 3, Công an Hà Nội. Trong buồng tạm giam của Dư có Bình và 2 thanh niên 17 tuổi.

Khoảng 8h30 ngày 4/10/2015, các bị can ăn sáng tại buồng tạm giam. Theo phân công, Dư phải rửa bát, Bình kiểm tra thấy vẫn còn bẩn nên gọi đến tát hai cái vào má trái, đá liên tiếp ba cái vào đầu và trán.

Khoảng 5 phút sau, Dư đứng dậy thì bị trượt chân ngã xuống sàn nhà. Khi được dìu lên, nghi can đã nôn, khụy xuống sàn. Dư được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, rồi chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai do tiên lượng bệnh tình nặng. Tối 10/10/2015, Dư tử vong.

Cái chết của Dư khiến gia đình bất bình, phản ứng. Lãnh đạo Công an Hà Nội chỉ đạo các đơn vị phải vào cuộc xác minh. Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu khẩn trương xác minh, chỉ đạo việc điều tra phải khách quan; làm rõ đầy đủ quá trình công tác quản lý tạm giam của cán bộ, chiến sĩ có liên quan...

Tại bản cáo trạng truy tố Bình lần này, các cơ quan tố tụng tách phần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ quản giáo Trại giam số 3 để VKSND Tối cao điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Việt Dũng