Chủ tiệm thuốc tây thoát khỏi 'yêu râu xanh'

Ngày 25/5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Phan Văn Trà Ba (29 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Tối ba hôm trước, Ba đến tiệm thuốc tây ở phường An Phú, thị xã Thuận An vờ hỏi mua thuốc. Lợi dụng chủ tiệm 31 tuổi đang ngồi xem máy tính một mình, gã bất ngờ dùng kéo uy hiếp, yêu cầu chủ tiệm đưa tiền và cho quan hệ tình dục.

Nạn nhân sau đó đã vùng vẫy thoát được và bỏ chạy ra ngoài tri hô. "Yêu râu xanh" đã bị người dân xung quanh vây bắt, giao cho công an.

Nguyệt Triều