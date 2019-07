Chủ tiệm ở Mỹ bị khởi tố vì khoắng tay bẩn vào thùng kem

Để hạ uy tín của đối thủ cạnh tranh, bà lão 66 tuổi cố tình để tay bẩn rồi cho vào thùng chứa kem.

Ngày 8/7, cảnh sát quận Pinellas, bang Florida, Mỹ bắt Jung Soon Wypcha (66 tuổi) sau khi phát hiện video ghi cảnh bà này làm bẩn thùng kem của đối thủ cạnh tranh.

Theo cảnh sát, Jung Soon Wypcha là chủ tiệm thực phẩm Food Mart có chung phòng vệ sinh với tiệm kem Lu Lu's kế bên. Dữ liệu camera cho thấy trong một số ngày của tháng 6, sau nhiều lần đi vệ sinh mà không rửa tay, người phụ nữ này làm bẩn tay rồi cho vào trong thùng chứa kem của tiệm Lu Lu's. Không dừng lại ở đó, Jung Soon Wypcha còn có một số hành vi "bẩn" khác với thùng kem này.

Cửa hiệu Lu Lu's (trái) liền kề với cửa hiệu bách hóa thực phẩm Food Mart của Jung Soon Wypcha.

Phát hiện việc làm của Jung Soon Wypcha, chủ tiệm báo cảnh sát, đồng thời tiêu hủy số kem bị nghi nhiễm bẩn và đóng cửa dọn dẹp trong 5 ngày. Chủ tiệm cho rằng Jung Soon Wypcha thấy đố kị khi tiệm của bà ta có ít khách hơn.

Jung Soon Wypcha hiện bị khởi tố về tội Cố ý hủy hoại tài sản và Can thiệp vào sản phẩm tiêu dùng, đều thuộc tội danh nghiêm trọng. Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể bị phạt tối đa 5 năm tù với tội Cố ý hủy hoại tài sản, tối đa 30 năm tù với tội Can thiệp.

Quốc Đạt (Theo The Tampa Bay Times)