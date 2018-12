Chủ thầu ăn trộm tiền để trả lương cho công nhân

Ngày 2/3, Công an thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt ông Nguyễn Đình Phong (51 tuổi, phường An Cựu, thành phố Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ông Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công Quang.

Theo nhà chức trách, 8h ngày 28/2, ông Phong phát hiện một gia đình ở phường Thủy Xuân (thành phố Huế) đi vắng nên leo lên mái nhà bếp, dùng xà beng đập vỡ tấm lợp fibro xi măng để đột nhập.

Lục lọi khắp nhà, ông lấy trộm hơn 45 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Công an cho hay ông Phong là chủ thầu xây dựng. Sau khi lấy được tiền, ông chuộc ba xe máy trước đó mượn của người quen đi cầm cố, trả tiền công cho thợ, mua cốp pha, cửa kính.

Một ngày sau, ông bị bắt.