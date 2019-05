Chủ nợ uy hiếp nam sinh bắt trả tiền vay nặng lãi

Với mức lãi 5-10.000 đồng/triệu/ngày, khách vay tiền của Hải chủ yếu là học sinh cấp 3 ở Nghệ An.

Ngày 24/4, Công an Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố bị can, bắt Lê Xuân Hải (27 tuổi) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Bắt giữ người trái pháp luật. Liên quan vụ án, Nguyễn Cảnh Quảng (22 tuổi) bị khởi tố về tội Bắt giữ người trái pháp luật.

Hải và Quảng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Thắng.

Theo hồ sơ, tháng 1/2019, nam sinh 17 tuổi ở huyện Yên Thành thiếu tiền tổ chức sinh nhật nên Hải cho vay 5 triệu đồng với mức lãi 10.000 đồng/triệu/ngày, sau một tháng trả gốc lẫn lãi.

Đến hạn, nam sinh xin khất việc trả tiền. Cuối tháng 3 vừa qua, con nợ vẫn không có tiền trả nên bị Hải cho Nguyễn Cảnh Quảng "bắt" đưa tới nhà mình. Tại đây, Hải thông báo số gốc cùng lãi là 17 triệu đồng, ép con nợ gọi điện thoại cho người thân trả thay.

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định từ đầu năm 2019 Hải cho vay lãi nặng với mức lãi 5.000-10.000 đồng/triệu/ngày; khách hàng phần đa là học sinh THPT. Tới khi bị bắt, Hải đã giao dịch với 15 người, cho vay tổng cộng 250 triệu đồng.