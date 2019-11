Quảng NamNhóm thanh niên đi xe máy đến trước cổng ném nhiều túi nilon chứa sơn vào khu Garden villa của Đỗ Thị Bích Trâm ở đường Hùng Vương, Hội An.

Chủ nhà hàng tiếp tục bị ném chất bẩn Nhóm người bịt mặt ném chất bẩn chiều 28/11. Video: Nhân vật cung cấp.

Theo dữ liệu camera, gần 16h ngày 28/11, sáu người bịt mặt đi trên ba xe máy đến trước Garden Villa Khong Cam trên đường Hùng Vương, TP Hội An, do bà Đỗ Thị Bích Trâm làm chủ. Tại đó, hai người xuống xe mang theo nhiều túi đựng sơn đứng ngoài ném vào trong rồi lên xe bỏ chạy.

Sơn vung vãi khắp nơi trước khu villa, bám lên cửa kính và cây cối. Bà Trâm đã trình báo cơ quan chức năng, sau đó công an đến làm việc.

Sơn dính vào cánh cửa. Ảnh: Đắc Thành.

Từ tháng 5 đến nay, khu villa này và một nhà hàng của bà Trâm bị những người bịt mặt ném chất bẩn vào khoảng 10 lần. Lần gần nhất rạng sáng 25/11, nhóm thanh niên đi xe máy dừng ở trước cổng nhà hàng và ném nhiều túi đựng sơn, mắm tôm vào. "Tôi không nợ nần gì và mâu thuẫn với ai nhưng bị tấn công liên tục", bà nói.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, trưởng công an TP Hội An cho biết, từ thông tin của bà Trâm cung cấp, công an nghi ngờ một người thực hiện và mời lên làm việc nhưng người này không thừa nhận.

"Hình ảnh mờ nên chúng tôi đang tìm các camera khác ở gần đó để có hình ảnh rõ hơn", ông Nghĩ nói và cho biết đang tập trung để điều tra thêm.