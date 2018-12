Chủ mưu vụ bắn chết giám đốc đi lễ chùa sa lưới

Truy tìm hai sát thủ bắn chết giám đốc đi lễ chùa

Sáng 8/8, đại tá Nguyễn Văn Trung (Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam) xác nhận công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an vừa bắt Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, ở TP Phủ Lý, Hà Nam) với cáo buộc là chủ mưu bắn chết ông Lê Hữu Trí (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí) vào ngày 4/7 (tức 1/6 âm lịch) tại khu vực phía ngoài chùa Bảo Lộc.

Liên quan vụ án, nhà chức trách đã bắt 2 người gồm: Lê Thái Duy (28 tuổi), Lê Việt Hoàn (35 tuổi) cùng ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Theo điều tra, khi vừa mãn hạn tù, Đạt xảy ra mâu thuẫn với ông Trí nên tìm người cùng tham gia trả thù. Lời khai ban đầu cho thấy một nhóm 2 tên đã được Đạt cử đi "thanh toán" giám đốc Trí.

Ngoài vụ án này, cơ quan điều tra xác định Đạt có liên quan một vụ án hình sự khác. Ba năm trước, nghi can bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng trong sáng nay, thượng tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Công an) có thư khen các đơn vị tham gia điều tra vụ án giết người; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép này. Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá, đây là vụ án hình sự phức tạp, gây tâm lý lo lắng và bức xúc trong nhân dân. Trong thời gian ngắn, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, sử dụng đồng bộ các biện pháp... để hoàn thành nhiệm vụ. "Tôi yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý nhằm răn đe, phòng ngừa chung”, người đứng đầu Bộ Công an chỉ đạo trong thư.

Theo hồ sơ vụ án, ông Trí rời chùa Bảo Lộc đi ra ôtô quay về thì bất ngờ bị hai thanh niên mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang đi xe máy chặn đường. Tên ngồi sau nhảy xuống, chĩa súng về phía nam giám đốc bắn 4 phát. Nạn nhân tử vong sau đó với 3 vết thương ở vùng ngực, bụng. Cảnh sát công bố thu 4 vỏ đạn và 3 đầu đạn tại hiện trường.

Phương Sơn