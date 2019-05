Chồng ghen, chém gục vợ tại mâm cơm

Chạy xuống bếp lấy dao rựa, Tỉnh gây án với vợ tại mâm cơm buổi trưa khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Ngày 24/4, đại tá Lê Hồng Thắng (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Đào Văn Tỉnh (48 tuổi, trú xã An Hòa, An Dương, Hải Phòng) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trong bữa cơm trưa 14/4, Tỉnh uống rượu, vô cớ nổi cơn ghen với vợ Vũ Thị Thêu (32 tuổi). Sau khi cầm dao rựa chém vợ nhiều nhát khiến gục tại mâm cơm, người chồng bỏ trốn. Chiều 23/4, Tỉnh ra công an huyện An Dương đầu thú.

Theo nhà chức trách, chị Thêu bị chấn thương não, đang cấp cứu tại Hà Nội trong tình trạng nguy kịch.

Xác định đây là án mạng, nạn nhân may mắn chưa tử vong, Công an huyện An Dương đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng nghi can sang Phòng cảnh sát hình sự thụ lý theo thẩm quyền.

Tỉnh từng ly hôn, năm 2011, nghi phạm nảy sinh tình cảm với chị Thêu, có với nhau một con chung. Hiện, Tỉnh ở không có việc làm, chị Thuê là lao động chính trong gia đình.