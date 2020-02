Mỗi chó nghiệp vụ sẽ do một cán bộ huấn luyện quản lý. “Gắn bó với Sam (tên gọi của chó) hơn một năm nay, giờ đây tôi nói gì nó đều hiểu và thực hiện ngay theo hiệu lệnh", thượng sĩ Lương Quốc Khánh cho hay.

Thời gian qua, Đội quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ (Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An) đã được các cấp tặng nhiều phần thưởng. Tại hội thi chó nghiệp vụ Công an nhân dân năm 2019, đơn vị đạt giải nhì toàn đoàn.