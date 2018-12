Chiến dịch truy lùng những 'bàn tay đen đúa'

Băng nhóm chém người, cướp xe ở vùng ven Sài Gòn / Băng nhóm bảo kê liên tỉnh sa lưới

Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) kể lại quá trình kiên trì suốt 3 năm theo dõi nhóm tội phạm chuyên nghiệp, nghi vấn gây ra hàng chục vụ án nghiêm trọng khắp các tỉnh và Hà Nội từ 2013.

Băng nhóm trộm cắp tài sản trên cabin ôtô.

Băng nhóm này chuyên tạo sự cố trên đường để chặn xe tải chở hàng. Trong lúc nhà xe bị cuốn vào cuộc đôi co thì toàn bộ tài sản trong cabin "không cánh mà bay". Số lượng nhà xe tới cơ quan trình báo ngày càng tăng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo các bị hại, họ hầu như không nhận diện được nhóm người gây sự, đồng thời không có cơ sở để “gắn” kẻ gây sự với kẻ trộm tài sản. Để có phác thảo ban đầu, cơ quan điều tra phải chắp nối thông tin qua hàng chục vụ, nghiên cứu diễn biến từng vụ, phát hiện nhiều vụ trùng hợp về "kịch bản", có sự phân công chặt chẽ giữa những tên dừng xe, phân tán sự chú ý của nhà xe và tên mở cửa "xoáy" đồ.

Nhiều năm kiên trì "đưa vào" diện "nghiên cứu" rồi loại khỏi hàng trăm nghi vấn, bóng dáng băng tội phạm vẫn bí ẩn.

Đến giữa 2015, cơ quan công an xác định băng nhóm này có 4 nghi can nhiều tiền án, tiền sự do Lại Quốc Việt (52 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu. Chúng hoạt động không theo quy luật, khó phát hiện kế hoạch gây án.

Hung khí chúng dùng để chống trả cảnh sát.

Sáng 27/4/2016, phát hiện băng nhóm chuẩn bị gây án, trinh sát bí mật theo dõi. Khoảng 9h, Nguyễn Đức Chiến chở Ngô Văn Nhật điều khiển xe máy bám theo một xe tải trên đê Đông Mỹ (Hà Nội). Tới đê Hữu Hồng, Chiến vượt lên chặn đầu xe tải. Khi lái xe táp vào lề đường, thấy cabin còn 2 người khác nên Nhật gọi xuống nói chuyện.

Lúc này, Chiến vờ cho rằng xe tải đang chở hàng ăn cắp của mình khiến người trên xe tập trung đôi co. Thấy đồng bọn thành công, Nguyễn Anh Đức chở đồng bọn đến nơi trèo lên cabin khoắng một chiếc túi xách bên trong có gần 5 triệu đồng và ngoại tệ.

Khi Đức và đồng bọn chuẩn bị tẩu thoát thì cảnh sát ập đến, hai tên rút hung khí chống trả điên cuồng, tuy nhiên chúng nhanh chóng bị khống chế.

Băng nhóm cưỡng đoạt tài sản tại bến xe Mỹ Đình.

Ở một vụ án khác, cuối năm 2015, cảnh sát phát hiện băng nhóm do Nguyễn Văn Hoạt cầm đầu, chuyên cưỡng đoạt tài sản của các hãng xe khách chạy tuyến Sơn La - Mỹ Đình. Chúng đặt ra "luật" để được đón khách trong bến mỗi xe phải nộp "phế" 200.000 đồng một lượt. Không chấp hành, Hoạt cho đàn em hành hung lái, phụ xe, chặn đầu quấy rối, đuổi khách, kéo khách lên các xe đã nộp tiền.

Hơn 30 đầu xe phải "nộp tô" để được yên ổn làm ăn. Trung bình mỗi ngày ổ nhóm này thu 2-3 triệu đồng. Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền chúng cưỡng đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Một ngày cuối năm, khi Hoạt chỉ đạo đàn em thu "phế" của một xe khách thì bị trinh sát bắt. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra bóc gỡ toàn bộ băng nhóm, thu nhiều vật chứng liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, công an cũng triệt phá ổ nhóm chuyên móc túi người dân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, bắt 3 nghi can và băng nhóm trộm cắp tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn (thuộc xã An Khánh, Hoài Đức).

