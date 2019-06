Chiếm giữ 30 triệu đồng khi được chuyển nhầm vào tài khoản

Biết người khác chuyển nhầm tiền vào tài khoản mình song Bính không chịu trả lại.

Ngày 20/6, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Trọng Bính (22 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo hồ sơ, hồi tháng 1, nhân viên ngân hàng chi nhánh tại thị xã Hoàng Mai trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền cho khách hàng đã chuyển nhầm 30 triệu đồng vào tài khoản của Lê Trọng Bính.

Sau đó, nhân viên ngân hàng liên hệ với phía ngân hàng mà Bính có tài khoản thì biết rằng số tiền 30 triệu đồng vừa được chuyển tiếp sang một tài khoản khác.

Nhân viên ngân hàng liên hệ với Bính nhưng người này nói rằng không biết số tiền trên và tài khoản ngân hàng đã chuyển cho người khác.

Sau nhiều lần liên lạc với Bính để xin lại số tiền song không có kết quả, nhân viên ngân hàng đã trình báo công an. Tháng 6 này, Bính bị cảnh sát bắt, nghi can đã giao lại 30 triệu đồng cho cơ quan điều tra.