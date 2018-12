Chị em Việt kiều Australia cầm đầu đường dây ma túy tại Sài Gòn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM hôm 4/12 bắt 6 nghi can trong đường dây ma túy do Lâm Kim Phụng (52 tuổi) và em trai Lâm Đạo Long (Steven Dao Long, cùng quốc tịch Australia) cầm đầu.

Phụng, Long và Thảo. Ảnh: C.A

Trước đó, cảnh sát phát hiện đường dây tiêu thụ nhiều loại ma túy tại TP HCM do bà Duy Thạch Thảo điều phối. Tuy nhiên, thực chất cầm đầu phía sau là các Việt kiều Australia. Phát hiện Thảo sắp đánh mẻ hàng lớn, nhiều trinh sát nhập cuộc đeo bám.

Tối 28/11, khi người phụ nữ này nhận hơn 3 kg ma túy tại nhà trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) thì bị bắt quả tang. Cảnh sát còn tìm thấy gần 3 bánh heroin, rất nhiều ma túy đá, 100 triệu đồng là tiền giao dịch ma túy...

Từ lời khai của Thảo, chị em Phụng và Long bị bắt ngay sau đó cùng nhiều ma túy và ngoại tệ.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, Phụng và Long có khá nhiều "mối" như Thảo. Để cung cấp hàng cho những người này, chị em Phụng cho người sang Campuchia lấy ma túy. Khi giao dịch trót lọt, họ sẽ nhận tiền, đổi sang USD để thanh toán cho phía nước ngoài.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Quốc Thắng