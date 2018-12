Cha cứu con gái 14 tuổi khỏi tay 'yêu râu xanh'

Ngày 24/8, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Huyện (22 tuổi) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 5 ngày trước, nhậu với bạn bè xong, Huyện chạy xe máy trên đường nông thôn cặp bờ kênh Tám Xóm, xã Phước Hưng. Gặp bé Hoa (14 tuổi) đạp xe một mình, anh ta liền nảy sinh dục vọng.

Chạy xe kè theo một đoạn đến đường vắng, kẻ này liền tiếp vào lề, lao tới kéo cô bé vào lùm cây cặp bờ kênh để giở trò đồi bại.

Cùng lúc, cha của nạn nhân (40 tuổi) đi làm ruộng về ngang, nghe tiếng con gái kêu la liền xông vào giải cứu, tri hô. "Yêu râu xanh" nhanh chân lấy xe chạy thoát.

Qua mô tả nhận dạng của bị hại và những người liên quan, cảnh sát ráo riết truy bắt hung thủ. "Sáng hôm sau, biết không thể trốn khỏi, Huyện đến đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình", thượng tá Lý Thanh Vũ - Phó công an huyện An Phú cho biết.

Rất may, bé Hoa chưa bị xâm hại nhưng tinh thần vẫn còn bấn loạn.

Cửu Long

* Tên nạn nhân đã thay đổi.