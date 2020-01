Cảnh sát vây bắt nghi can bắn chết 4 người

TP HCMHơn trăm cảnh sát cơ động, hình sự vũ trang, mặc áo giáp, đang vây bắt Lê Quốc Tuấn (cán bộ Công an quận 11) - nghi can bắn chết 4 người, tại huyện Củ Chi.

Từ sáng sớm 30/1, Công an TP HCM huy động xe bọc thép, hơn trăm cảnh sát bao vây khu vực rừng cao su gần tỉnh lộ 15 và đường Trung An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Đây là khu vực Lê Quốc Tuấn (33 tuổi) lẩn trốn sau khi bắn chết 4 người do mâu thuẫn trong sòng bạc ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, chiều hôm trước.

Công an địa phương chạy xe máy kêu gọi người dân ở yên trong nhà, không lại gần khu vực cảnh sát phong tỏa, để đảm bảo an toàn.

Khoảng 10h, cảnh sát mở rộng phạm vi bao vây sang khu vực ấp Bốn Phú, xã Trung An - gần cầu Cây Da, nơi có dự án sinh vật cảnh nhưng chưa được khai thác. Bên trong có một số chòi của người dân để canh vườn, ruộng. Các tuyến đường dẫn vào dự án đều có rất đông cảnh sát ôm súng, phong tỏa.

Ông Tiền (45 tuổi, người dân ấp Bốn Phú) cho biết: "Từ 4h30 đã thấy cả trăm cảnh sát phong tỏa rừng cây sát đường Trung An. Bà con hay tin cảnh sát đang vây bắt kẻ giết người nên bảo nhau không ra khu vực đó".

Tuấn công tác tại phòng tạm giữ, tạm giam Công an quận 11 với cấp hàm thượng uý. Anh ta có vợ và hai con, đam mê cơ bạc nhiều năm nay.

Theo điều tra, trưa 29/1, Tuấn cùng một người khác đến sòng bạc trong khu vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông - cách trung tâm Sài Gòn gần 30 km, chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn khi sát phạt, Tuấn tức giận chửi bới, bỏ đi. Một lúc sau hắn quay lại, mang theo khẩu AK bắn nhiều phát vào nhóm người mâu thuẫn trước đó. Mọi người bỏ chạy tán loạn, 4 nạn nhân gục chết, một người bị thương.

Camera an ninh nhà dân ghi cảnh Tuấn chạy xe SH màu đỏ, đeo khẩu trang, để súng AK phía trước... chạy khỏi hiện trường.

Hàng trăm cảnh sát được huy động nhưng chưa bắt được Tuấn.

