Cảnh sát vây bắt hai người mang 26 kg ma tuý từ Campuchia về Việt Nam

Lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện ở An Giang, do hai người đàn ông mang từ Campuchia về Sài Gòn tiêu thụ.

Dư Quốc Cường tại cơ quan công an. Ảnh: An Phú.

Sau nhiều ngày mật phục, chiều 13/4, Công an và Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang phối hợp Cục cảnh sát phòng chống ma tuý (C04, Bộ Công an) chặn bắt ôtô do Trình Công Nghĩa (41 tuổi) chở Dư Quốc Cường (29 tuổi) tại biên giới huyện An Phú, phát hiện 25.000 viên thuốc lắc (8,2 kg) và 18,2 kg ma túy đá. Đây là số ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị bắt giữ tại An Giang.

Cường (ngụ tỉnh Khánh Hoà) thừa nhận vận chuyển ma tuý thuê cho người tên Phương (không rõ lai lịch) từ Campuchia về Sài Gòn tiêu thụ.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây mang ma túy với số lượng cực lớn từ Campuchia vào Việt Nam nên lập chuyên án triệt phá. Bước đầu xác định Cường cầm đầu đường dây này.

Hơn 26 kg ma tuý bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: An Phú.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Cửu Long