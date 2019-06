Cảnh sát Trung Quốc 'tung chiêu' dập tắt tin đồn ác ý

Trước tin sai lệch về việc điều tra vụ án xác phụ nữ trong vali, cảnh sát chuyển từ "bị động" sang chủ động dẫn dắt thông tin.

Sáng 22/12/2014, chiếc vali chứa thi thể phụ nữ được tìm thấy dưới lùm cây ở thành phố Ngân Xuyên (Ninh Hạ, Trung Quốc). Nạn nhân chết khoảng ba ngày trước do bị bóp cổ.

Phân tích các vật chứng tại hiện trường, cảnh sát nhận định nạn nhân chết trong phòng khách sạn. Hung thủ có thể là đàn ông. Cách vị trí chiếc vali khoảng 5-6 m, cảnh sát phát hiện có vết bánh xe đạp, bên cạnh có dấu chân tương đối rõ ràng. Để xác định đây có phải dấu vết do nghi phạm để lại trong quá trình vứt xác hay không, cảnh sát tiến hành một thí nghiệm. Do cả vali và thi thể nặng khoảng 60 kg, cảnh sát tìm một người có cân nặng trung bình, dùng xe đạp chở một vật nặng 60 kg đi qua và so sánh vết bánh xe.

Kết quả cho thấy vết bánh xe trong thí nghiệm rộng 40 mm, sâu 35 mm, còn vết bánh xe tại hiện trường chỉ rộng 30 mm, sâu 20 mm. Điều này có nghĩa vết bánh xe này hình thành khi chỉ có một người ngồi trên xe đạp, không chở theo vật nặng, vì thế không phải do nghi phạm để lại.

Tin tức về vụ án lan truyền rất nhanh, được cộng đồng mạng quan tâm song cũng xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt và những bình luận ác ý. Đứng trước áp lực nặng nề, cảnh sát quyết định chuyển từ bị động ứng đối sang chủ động dẫn dắt. Thông qua trang weibo của chính quyền địa phương, ban chuyên án đăng thông cáo chính thức, một mặt làm sáng tỏ những tin đồn không đúng, một mặt mong muốn quần chúng cung cấp manh mối phục vụ phá án.

Thông cáo của cảnh sát lan truyền rất nhanh, nhanh chóng đạt trên 100.000 lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ. Từ đóng cửa phá án đến huy động quần chúng hỗ trợ phá án, việc điều tra nhanh chóng có tiến triển. Chỉ sau một ngày, ban chuyên án đã nhận được hàng chục đầu mối khác nhau.

Một tài xế taxi họ Tiêu cung cấp thông tin có giá trị cho cảnh sát. Khoảng 10h đêm mấy hôm trước, anh đang đi đường chợt nhìn thấy chiếc ôtô màu đen biển kiếm soát Ninh Hạ dừng bên đường phía trước. Cửa sau bên phải xe đang mở, một phụ nữ nằm dưới đất bên cạnh. Tài xế Tiêu thấy chuyện này rất lạ nên dùng điện thoại di động chụp lại. Vị trí tài xế Tiêu nói rất gần hiện trường vụ án.

Dựa vào biển kiểm soát mà tài xế Tiêu đã chụp lại, cảnh sát nhanh chóng tìm được chủ xe là anh Hoàng. Không ngờ đây chỉ là sự trùng hợp. Đêm đó, Hoàng đưa bạn gái đi họp lớp và cô này uống rất nhiều rượu. Trên đường về nhà qua đường Lệ Cảnh, Hoàng dừng xe cho bạn gái xuống nôn. Cảnh sát điều tra xác nhận Hoàng nói thật, hơn nữa bạn gái của Hoàng vẫn bình yên vô sự.

Sau hai ngày đăng thông báo, cảnh sát lần lượt loại trừ hơn 50 người tình nghi từ tin báo của quần chúng. Đa số là các tin báo không có nhiều giá trị, không liên quan đến vụ án, nhưng ban chuyên án vẫn tin chắc cách làm này sẽ có hiệu quả.

Ngày thứ ba, bà chủ một cửa hàng in cho biết hôm 17/12, một nữ khách hàng quen có đến cửa hàng của bà để in sản phẩm liên quan việc kinh doanh khách sạn. Đây là người phẫu thuật mí mắt, đeo hoa tai hình chữ K song chỉ ở tai phải, đeo đai bảo vệ gối. Chi tiết về vị khách trùng hợp với kết luận giám định và vật chứng thu tại hiện trường.

Bà chủ cửa hàng biết vị khách tên Giả Ngọc Phương cùng số điện thoại và nhiều thông tin khác.

Người nhà cho biết, Phương định mở khách sạn nên gần đây thường đến Ngân Xuyên cách nhà 800 km mua đồ dùng cần thiết. Ngày 15/12, Phương lại đi và từ đó mất liên lạc.

Lấy cửa hàng in và hiện trường vụ án làm trung tâm, cảnh sát điều tra quy mô lớn với các khách sạn xung quanh. Ông chủ một khách sạn nhỏ gần bến xe cho biết mấy ngày hôm trước có một phụ nữ mặc áo rằn ri, đeo bảo vệ gối vào trọ.

Camera tại quầy lễ tân cho thấy 16h19 chiều 15/12, một phụ đeo kính đen, mặc áo khoác rằn ri, đầu gối đeo đai bảo vệ đi vào. Dù không thấy rõ mặt nhưng cảnh sát vẫn có thể nhận định chính là Phương. Sau đó, một thanh niên hút thuốc đi tới quầy lễ tân. Chiếc áo khoác màu xám trên người này giống chiếc áo khoác nam tìm thấy trong vali. Hai người vào phòng 207.

8h8 ngày 17/12, Phương đi một mình ra khỏi phòng, đến 14h5 quay về, từ đó không còn ra khỏi phòng nữa. Trong thời gian này, gã thanh niên vẫn không rời phòng. 16h25, hắn đi một mình từ trong phòng ra, nhưng mặc áo khoác rằn ri của Phương. Hơn nữa, hắn vừa đi vài bước lại quay về, xác nhận xem cửa phòng đã khóa chưa. Trong lúc luống cuống tay chân, hắn làm rơi thứ gì đó xuống đất. Sau đó dường như không yên tâm, hắn vào phòng và rời đi sau 6-7 giây. Mới đi được hai bước, hắn quay lại kiểm tra khoá. 17h30, hắn kéo một chiếc vali về phòng, tới 22h21 kéo ra.

Cảnh sát nhận định phòng 207 chính là hiện trường vụ án giết người, nhưng khi khám nghiệm lại không thu được manh mối gì.

Từ sổ đăng kí thông tin khách của lễ tân, cảnh sát thấy phòng 207 được đăng kí bằng chứng minh thư của một người tên Lý Dịch Quang. Khi bị bắt, Quang khai nửa năm trước quen Phương trong một lần khiêu vũ ở quảng trường. Sau khi qua lại một thời gian, Phương nói định mở khách sạn, Quang ủng hộ và đưa 100.000 nhân dân tệ để bù số tiền còn thiếu.

Ngày 15/12, Phương đến Ngân Xuyên mua đồ và Quang tới gặp. Sáng 17/12, Phương đến cửa hàng in làm con dấu, Quang ở trong phòng khách sạn uống mấy chai bia. Chiều hôm đó họ to tiếng, Phương nói nếu Quang đòi tiền thì sẽ tố cáo đã cưỡng bức mình. Quang trong cơn giận dữ đã sát hại Phương, mua vali phục vụ việc phi tang.

Khang Diệp (theo CCTV)