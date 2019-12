Cảnh sát ngăn cổ vũ quá khích trong trận Việt Nam - Indonesia

Hà Nội huy động hàng nghìn cảnh sát giao thông, cơ động cùng 30 tổ công tác 141 để phòng chống đua xe sau trận chung kết U22 Việt Nam - Indonesia vào tối nay.

100% quân số cảnh sát giao thông sẽ chốt trực và làm nhiệm vụ trước và sau khi diễn ra trận chung kết lúc 19h hôm nay, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho hay.

Nhà chức trách cũng bố trí tất cả 30 tổ công tác 141 với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chốt tại các trục đường chính, trung tâm, cửa ngõ, các khu vực có màn hình lớn phục người dân theo dõi bóng đá để trấn áp tội phạm, phòng chống đua xe, cổ vũ quá khích.

Ngoài các tổ công tác này, trong phương án khi đội U22 Việt Nam vô địch, cả nghìn cảnh sát Hà Nội sẽ tuần tra kiểm soát, phân luồng tại các tuyến phố trung tâm.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội huy động tối đa lực lượng với cả nghìn cảnh sát tham gia chống đua xe, cổ vũ quá khích gây rối trật tự. Các tổ tuần tra sẽ làm nhiệm vụ từ tối 10/12 đến sáng 11/12.

Người hâm mộ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong sáng 10/12. Ảnh: Giang Huy

Tại Hải Phòng, 100% cảnh sát giao thông xuống đường làm nhiệm vụ tại khu vực nội đô và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đến 14h, tại khu vực sân vận động Lạch Tray, nơi Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng lắp đặt màn hình LED 180 m2, cảnh sát giao thông, công an quận Ngô Quyền và công an quận Lê Chân đã tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Công an tỉnh Nghệ An cho hay đã lên kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự, chống đua xe trước, trong và sau trận chung kết. Trong đó trọng tâm là trung tâm thành phố Vinh - nơi được dự báo sẽ có lượng lớn cổ động viên đổ ra đường ăn mừng nếu Việt Nam giành cúp vô địch.

"480 cán bộ công an tỉnh và các đơn vị liên quan chia làm 25 tổ công tác. Barie, rào chắn cấm và phân làn đường đã được chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh", thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) nói.

Tại Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát cơ động cho biết đêm nay sẽ phối hợp với Công an thành phố Hà Tĩnh trực 100% quân số. Hàng trăm cảnh sát lập nhiều tổ công tác, bố trí tuần tra chốt chặn tại nhiều ngã ba, ngã tư trọng điểm, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố.

Quảng Nam huy động 100% quân số công an các phường, huyện, thành phố, thị xã và lực lượng cảnh sát trật tự, cơ động, giao thông tham gia trực ban, trực chiến. "Nếu khu vực nào xảy ra tình trạng an ninh phức tạp, tỉnh sẽ chi viện thêm", đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh cho biết

Thượng tá Phan Thanh Hồng (Phó phòng Cảnh sát giao thông) cho biết đơn vị sẽ hướng dẫn những người hâm mộ bóng đá cổ vũ cho đội tuyển trong trật tự, an toàn. "Người dân hãy thể hiện văn mình tình cảm, tình yêu của mình với bóng đá", ông nói.

Tại Đà Nẵng, trung tá Phạm Hồng Hải (Đội trưởng tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết hôm nay Công an thành phố huy động 100% lực lượng và phương tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nếu đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương vàng.

Ngoài cảnh sát giao thông, các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an phường, các đội tuần tra liên ngành, dân quân, dân phòng... sẽ chốt chặn và tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường từ trung tâm đến vùng ven đô.

Trung tá Hải nói, những cổ động viên diễn hành ăn mừng chiến thắng sẽ được cảnh sát sẽ bảo vệ, phân luồng. "Ai lợi dụng việc ăn mừng chiến thắng để vi phạm luật giao thông và gây nguy hiểm cho người khác, chúng tôi kiên quyết xử lý", ông nói và cho hay sẽ sử dụng máy quay phim, chụp ảnh, camera an ninh... để xử phạt nguội sau đêm "đi bão".

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra vào lúc 19h tối nay, được tường thuật trực tiếp trên VnExpress. U22 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua vòng bảng và bán kết với thành tích bất bại để góp mặt vào trận chung kết tranh huy chương vàng bóng đá nam khu vực Đông Nam Á, sau 10 năm. Kể từ khi hội nhập trở lại bóng đá khu vực năm 1991, Việt Nam chưa từng vô địch SEA Games.

Bá Đô - Đức Hùng - Đắc Thành - Văn Hải - Giang Chinh