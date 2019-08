Cảnh sát Mỹ bị quái xế hất văng trên cao tốc

Khi tài xế kéo vội kính xe để bỏ chạy, cảnh sát Nathan Daley bị kẹt tay, phải bám chặt vào cửa ôtô để giữ tính mạng.

Cảnh sát Mỹ bị quái xế hất văng lên đường cao tốc Video: Dunwoody Police Department.

Chiếc xe do Derek Simpson điều khiển đã luồn lách, rồi bẻ lái đột ngột về bên trái, hất văng viên cảnh sát quận Dunwoody (bang Georgia, Mỹ) trước mũi xe van. Rất may, tai nạn không xảy ra do người lái xe phanh kịp.

Derek Simpson tiếp tục bị cảnh sát truy đuổi và đã không thể chạy thoát, hiện đối mặt với nhiều tội danh như Hành hung cảnh sát có tình tiết nghiêm trọng và Buôn lậu thuốc lắc.

Theo nhà chức trách, ngày 1/8, Derek Simpson bị Nathan Daley cùng một cảnh sát yêu cầu dừng xe vì nghi vi phạm luật rảnh tay của bang Georgia. Trong quá trình bị kiểm tra, Derek Simpson cố tình bỏ chạy và gây ra sự việc trên.

Đạo luật của bang Georgia quy định: Tài xế không được để điện thoại chạm vào cơ thể, mức phạt cho lần vi phạm đầu là 50 USD, lần hai là 100 USD, lần ba là 150 USD.

Quốc Đạt (Theo New York Post)