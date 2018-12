Cảnh sát khống chế hai kẻ giao dịch ma túy trên đường phố

Trưa 21/12, Trần Thanh Đàn (55 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) lái ôtô Ford Everest mang theo một tép ma túy tới đường Phan Chu Trinh (TP Vinh) bán cho Nguyễn Văn Trang (39 tuổi, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Khi hai người này đang giao dịch thì bị cảnh sát chống ma túy Công an thành phố Vinh mật phục vây ráp.

Ma túy thành phố Vinh Cảnh sát mở niêm phong tang vật. Video: Bắc Vũ.

Phát hiện công an, hai nghi can ma túy chống trả, vứt tang vật hòng chạy vào hẻm thoát thân song đã bị bắt giữ. Khám nhà riêng của Đàn ở thị trấn Nam Đàn, nhà chức trách thu 3 bánh heroin; 14.000 viên ma túy tổng hợp dạng đá được nghi can giấu trong balo cất ở góc nhà.

Đàn từng bị phạt 20 năm tù về hành vi mua bán trái phép ma túy, ra trại bốn năm trước.

Nhà chức trách cho biết chuyên án được xác lập nhiều tháng trước. Đàn là mắt xích quan trọng trong chuyên án nên đang mở rộng.

Trần Thanh Đàn (ngồi giữa) cùng tang vật. Ảnh: Bắc Vũ.

Bắc Vũ - Hải Bình