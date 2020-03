Cảnh sát hình sự quật ngã kẻ có valy ma tuý

TP HCM​Kéo valy có hàng chục kg ma tuý khỏi taxi trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, Trần Danh Trung (30 tuổi) bị nhiều trinh sát xông đến quật ngã.

Video bắt ma tuý Trinh sát PC02 vây bắt Trần Danh Trung (áo sọc đen) cùng valy có hàng chục kg ma tuý. Video: Công an cung cấp.

Ngày 20/3, Trung và 3 người khác bị Phòng cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP HCM) xác định nằm trong đường dây mua bán 50 bánh heroin, hơn 35 kg ma tuý đá, khay, thuốc lắc... do Nguyễn Hoàng Danh (23 tuổi, quê Đồng Tháp) và Đặng Xuân Hải (60 tuổi, Nghệ An) cầm đầu.

Trước đó, hành vi bất thường của nhóm này bị trinh sát phát hiện trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Nhiều người trong đường dây có vũ khí, hoạt động buôn bán ma tuý số lượng rất lớn. Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Bộ Công an lập chuyên án triệt phá.

Danh, Hải - hai nghi can cầm đầu đường dây mua bán ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp.

Mới đây, trinh sát bám theo chiếc xe SH trắng do Hải chở Danh, phía trước treo bịch nylon. Bộ đôi uống cà phê tại quận 1, sau đó chạy đến quán nước khác trên đường Hoàng Diệu, quận 4.

Một lúc sau, người phụ nữ đi xe đạp đến trước quán, dừng gần chiếc SH trắng, với tay lấy bịch nylon rồi bỏ đi. Các trinh sát từ nhiều phía ập đến khống chế Hải, Danh và người đàn bà. Trong túi nylon có 2 bánh heroin và gần 300 triệu đồng. Các mũi trinh sát khác bắt giữ thêm 3 người.

Từ lời khai của nhóm này, cảnh sát bám theo Trần Danh Trung - đại lý tiêu thụ ma tuý của Danh. Khi anh ta vừa bước xuống taxi, từ nhiều hướng, trinh sát hình sự trong trang phục xe ôm, nhân viên văn phòng... ập vào khống chế. Valy có hàng chục kg ma tuý.

Khám xét nơi ở của Danh và Hải trên đường Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình) và căn hộ chung cư Thế kỷ 21 (quận Bình Thạnh), cảnh sát tìm thấy lượng lớn ma tuý.

Ma tuý cảnh sát thu giữ của băng nhóm Hải, Danh. Ảnh: Công an cung cấp.

Đây không phải lần đầu PC02 Công an TP HCM bắt đường dây ma tuý lớn trong quá trình truy bắt tội phạm. Hồi tháng 10/2019, hơn chục trinh sát đặc nhiệm PC02 ập vào khách sạn gần sân bay Tân Sơn Nhất, bắt nhóm người có 8 khẩu súng, nhiều lựu đạn, 11 kg ma túy đá...

Quốc Thắng