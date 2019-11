Cảnh sát giao thông ra trình diện sau khi gây tai nạn

Hải PhòngCông an xác định người lái xe Aitis màu đen gây tai nạn với hai mẹ con sản phụ là anh Ngô Hải Tuấn (35 tuổi, cán bộ Trạm cảnh sát giao thông An Hưng).

Anh Tuấn ra Công an huyện An Dương trình diện vào chiều 14/11.

Khoảng 21h50 ngày 9/11, xe của anh Hưng đã va chạm với xe máy chạy cùng chiều do chị Đặng Thị Hương (22 tuổi, mang thai 34 tuần) điều khiển chạy trên quốc lộ 5, thuộc địa phận xã Nam Sơn.

Tai nạn khiến chị Hương và con trai 5 tuổi bị thương. Anh Tuấn lái xe rời hiện trường. Ngày 11/11, chị Hương tử vong, tuy nhiên bác sĩ đã kịp mổ cứu sống thai nhi nặng 2 kg.

Điều tra vụ việc, Công an Hải Phòng chỉ đạo Công an huyện An Dương truy tìm tung tích tài xế.