Cảnh sát giao thông được lệnh tăng cường xử phạt qua camera

Hệ thống camera giám sát giao thông. Ảnh minh hoạ: Bá Đô

Ngày 4/12, đánh giá ba năm thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới, Bộ trưởng Công an Tô Lâm chỉ đạo cảnh sát giao thông cần đổi mới phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Đơn vị phải tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

"Nơi nào được trang bị hệ thống camera giám sát phải sử dụng triệt để, tạo sự công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm...", thượng tướng Tô Lâm nói và yêu cầu cảnh sát giao thông cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để điều tra, xử lý nghiêm người gây tai nạn.

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Công an cũng có công điện gửi các đơn vị về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2019. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và công an các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh triệt phá đường dây, ổ nhóm buôn bán, các tụ điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm...