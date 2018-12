Cảnh sát đột kích điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng

Quán karaoke Ruby, địa điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng.

Ngày 29/6, đại tá Phạm Hồng Thắng (Trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng) xác nhận, đêm 28/6, cảnh sát hình sự địa phương đã phối hợp với lực lượng của Bộ Công an đột kích quán karaoke Ruby ở số 8 đường Hồ Sen. Khoảng 300 người bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Nhiều "chân dài" có mặt tại quán bị đưa về trường nghiệp vụ công an Đồng Giới.

Karaoke Ruby có quy mô lớn nhất Hải Phòng, có 24 phòng hát với nhiều phòng VIP giá 1,2 triệu đồng một giờ. Địa điểm này được xem là "thiên đường giải trí" bậc nhất tại đất cảng.

Các trinh sát mặc thường phục đã ém sẵn ở đây nên khi hàng trăm công an đột kích từ ngoài vào, đám đông nam nữ đang mải mê lắc lư theo tiếng nhạc chát chúa đã không kịp phản ứng. Cuộc khám xét, phân loại các chất nghi ma túy thu được kéo dài đến sáng 29/6.

Hàng trăm thanh niên được đưa về các phòng tại trường nghiệp vụ công an Đồng Giới để lấy lời khai...

Một nguồn tin cho hay, khoảng 300 nam, nữ thanh niên có mặt tại quán bị tạm giữ, đưa sang trường nghiệp vụ công an Đồng Giới tại thị trấn An Dương, huyện An Dương (Hải Phòng) để lấy lời khai.

Giang Chinh