Cảnh sát biển bắt hàng nghìn tấn than lậu

Ngày 17-18/7, Cảnh sát biển đã bắt hai vụ chở than lậu với khoảng 3.000 tấn trên vùng biển Quảng Ninh và Hải Phòng.

Khoảng 11h30 ngày 18/7, tại vùng biển Cát Hải (Hải Phòng), tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát biển kiểm tra tàu hàng chở khoảng 1.000 tấn than do ông Vũ Văn Thu (47 tuổi, quê Thái Bình) làm thuyền trưởng.

Tàu chở than lậu bị cảnh sát bắt ngày 18/7. Ảnh: Hải Long

Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số than. Tất cả giấy đăng ký phương tiện, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn đều là photo, hai thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thuyền trưởng khai, số than trên được lấy từ cảng Km6 - thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), đang trên đường chở về khu vực cầu Đá Bạc (Hải Phòng).

Trước đó khoảng 4h ngày 17/7, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát biển phát hiện tàu do ông Đinh Văn Lực (47 tuổi, quê Ninh Bình) làm thuyền trưởng, cùng hai sà lan thuộc Công ty Dương Giang, đang chạy trên vùng biển Quảng Ninh chở khoảng 2.000 tấn than không rõ nguồn gốc. Thuyền trưởng Lực khai, số than được lấy ở cầu 20, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) chở về Ninh Bình.

Hiện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ hàng hóa và phương tiện.

