Cảnh sát bảo vệ công trình bị cả trăm người bao vây

Ngày 30/7 trên mạng xã hội xuất hiện một số video quay cảnh cả trăm người dân la ó, hò hét, cầm gạch đá ném cảnh sát. Bị tấn công song lực lượng làm nhiệm vụ hầu như không đáp trả...

Trao đổi với VnExpress ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An xác nhận "vụ việc khiến một số một số cảnh sát bị thương nhẹ và ba người dân bị xây xát. Trật tự cơ bản được vãn hồi ngay buổi sáng".

Theo ông Hoa, lực lượng làm nhiệm vụ được lệnh rút khỏi hiện trường. Chính quyền đã giải thích để người dân hiểu về hành động sai trái khi ném đá.

Người dân đang dùng gạch đá tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: Cắt từ video.

Theo tìm hiểu của VnExpress, gần 10 ngày trước khi tổ chức xây dựng Trạm nghiền Nghi Thiết của nhà máy xi măng Sông Lam tại xã Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc), đơn vị thi công đã bị một số người dân phản ứng vì cho rằng dự án ảnh hưởng tới việc nơi neo đậu tàu thuyền và một phần diện tích đất canh tác lúa nhưng chưa được đền bù thỏa đáng.

Trong khi đó, nhà chức trách cho rằng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đã được UBND tỉnh thực hiện đúng quy định.

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho đơn vị thi công, từ ngày 22/7 một tổ công tác gồm hàng chục cán bộ của công an tỉnh và huyện đã túc trực tại đây để giải quyết các vấn đề.

Sáng 30/7, trong lúc đơn vị thi công cho máy móc làm việc, một số người dân địa phương đã phản đối. Lúc này lực lượng bảo vệ thi công vận động người dân giải tán nhưng không thu được kết quả. Một lát sau khoảng 100 ngườ tập trung la ó, cầm gạch đá ném vào cảnh sát và lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo Phó chủ tịch tỉnh, ngay trong ngày, đơn vị thi công được lệnh tạm dừng hoạt động để tìm các giải pháp bảo vệ thích hợp đảm bảo an toàn, tránh xảy ra xô xát. Tỉnh Nghệ An đang tìm giải pháp đảm bảo quyền lợi của người dân, hỗ trợ việc bị ảnh hưởng sản xuất...

Dự án Trạm nghiền Nghi Thiết có mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Dự án nằm trên khu đất rộng hàng chục ha tại vùng ven biển thuộc xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, đã khởi công hơn một năm nay.

Hải Bình