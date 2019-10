Cảnh sát bắn thủng lốp ôtô chở nhóm giang hồ

Bình DươngBị chống trả sau 10 km truy đuổi, cảnh sát hình sự đã nổ súng bắn thủng lốp ôtô, bắt giữ nhóm nghi can đang đi giải quyết mâu thuẫn.

Các nghi can bị bắt giữ. Ảnh: Hoàng Trường

Chiều 13/10, hơn 10 thanh niên cầm theo hung khí như dao, rựa, mã tấu, bình xịt hơi cay... vây ngôi nhà của một phụ nữ ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Thấy cảnh sát, chúng lên ôtô 4 chỗ và 7 chỗ tẩu thoát theo hai hướng.

Lốp xe bị bắn thủng. Ảnh: Hoàng Trường.

Đặc nhiệm hình sự Công an thị xã Dĩ An dùng xe chuyên dụng đuổi theo chiếc 7 chỗ về hướng thị xã Thuận An. Khi đến đường Nguyễn Chí Thanh (thị xã Thuận An), cách hiện trường chừng 10 km, cảnh sát bắt kịp, yêu cầu dừng lại song chúng chống trả quyết liệt, cho lao xe thẳng vào.

Một đặc nhiệm dùng súng AK bắn nhiều phát, thủng lốp ôtô. Tài xế lái xe chạy thêm chừng 800 m thì bị khống chế. 7 người trên xe bị bắt giữ.

Hung khí của nhóm giang hồ. Ảnh: Hoàng Trường.

Theo điều tra ban đầu, nhóm giang hồ này ở Bà Rịa - Vũng Tàu, được một người nhờ lên Bình Dương giải quyết mâu thuẫn.

Hoàng Trường - Nguyệt Triều