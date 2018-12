Can người dân truy sát, trưởng công an xã bị chém vào vùng mặt

Chiều 25/11, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) khởi tố Phạm Văn Hà (49 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, nghi can Hà tranh chấp lối đi với người hàng xóm Phạm Văn Tùng và bị người này tố cáo với chính quyền. Ngày 10/11, ông Hà bị Công an xã Trung Sơn (Đô Lương) xử phạt hành chính, buộc tháo bỏ công trình xây trái phép. Tại buổi làm việc, ông Hà bất hợp tác, lớn tiếng chửi bới rồi cầm dao rượt đuổi.

Khu vực xảy ra vụ án.

Ông Lê Xuân Toản (Trưởng Công an xã Trung Sơn) tới can ngăn và bị chém vào vùng mặt. Dù bị thương, ông Toản vẫn cố giằng co để tước dao của ông Hà trước khi có người tới trợ giúp.

Ông Toản bị thương tật 21% do vết thương ở vùng miệng, gãy tay, mẻ xương bản ngoài của trán.

Hải Bình