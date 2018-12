Cán bộ công an liên quan vụ tai nạn chết người lái ôtô biển giả

Chiều 28/2, Đại tá Trần Sinh Tố, Trưởng công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan vụ tai nạn ở xã Phú Lộc khiến ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú xã Phú Lộc) tử vong, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định, lỗi thuộc về nạn nhân.

Theo hồ sơ, khoảng 12h ngày 16/2, anh Phạm Cao Hoàng (cán bộ Công an Hà Tĩnh) đi ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh chạy trên quốc lộ 15A. Khi qua xã Phú Lộc (Can Lộc) thì xảy ra tai nạn với ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi) đang đạp xe từ đường làng ra.

Tai nạn khiến ông Ngụ ngã xuống đường, tử vong sau vài ngày do tụ máu não. Đèn trước ôtô vỡ, xe đạp hư hỏng.

Xe ôtô mà tài xế Hoàng điều khiển hôm xảy ra tai nạn. Ảnh: Đ.H

Sau tai nạn, tài xế Hoàng lái xe đi vài trăm mét, một vài người đi đường đã đuổi theo, yêu cầu dừng lại. Giữa anh Hoàng và người dân xảy ra mâu thuẫn. Công an huyện Can Lộc sau đó lập biên bản, đưa người và phương tiện về trụ sở làm việc.

Sau buổi thực nghiệm hiện trường vào chiều 18/2, nhiều người dân đã phản đối, không đồng tình với cách ứng xử của tài xế Hoàng vì thấy đưa ôtô tới đã thay biển số khác, đặt không đúng vị trí gây tai nạn.

9h sáng 19/2, trong buổi làm việc tiếp theo tại hiện trường, người nhà ông Ngụ yêu cầu công an huyện Can Lộc đưa tài xế Hoàng tới. Khi không được đáp ứng, họ cho xe chở cọc sắt đến dựng rạp giữa quốc lộ 15A, đặt bàn ghế trong rạp và đưa nhà tang bằng giấy đến.

Chỉ khi tài xế Hoàng được đưa đến một nhà dân bên cạnh hiện trường để viết biên bản, người dân mới hợp tác với nhà chức trách. 11h20 cùng ngày, họ mới gỡ rạp, giao thông trở lại bình thường.

Theo Trưởng công an huyện Can Lộc, quá trình thực nghiệm hiện trường cho thấy, ông Ngụ đi từ trong đường làng ra đã rẽ trái, loạng choạng đâm vào ôtô của tài xế Hoàng điều khiển. Xét theo khía cạnh này, ông Ngụ rẽ trái là sai làn, nếu rẽ phải thì mới đúng luật.

Cơ quan điều tra xác định, ôtô do tài xế Hoàng điều khiển không phải chính chủ, đã hết hạn kiểm định từ tháng 3/2017 và sử dụng biển số giả. Hôm xảy ra tai nạn, anh Hoàng được bạn nhờ đưa xe vào TP Hà Tĩnh sửa chữa, song không biết phương tiện gắn biển số giả.

Người nhà nạn nhân dựng rạp, yêu cầu nhà chức trách đưa tài xế Hoàng đến hiện trường hôm 19/2. Ảnh: Đức Hùng

"Lúc xảy ra tai nạn, anh Hoàng gọi cho lãnh đạo công an huyện đến hiện trường. Phát hiện ra xe đang gắn biển số giả, cấp dưới đã nói với anh này. Khi đưa xe về, anh Hoàng thấy biển số thật đang cất trong ôtô nên tháo biển giả ra để lắp lại. Quá trình thực nghiệm hiện trường dùng biển số thật khiến người dân hiểu sai", đại tá Tố nói.

Công an huyện Can Lộc nhận định, tài xế Hoàng phạm hai lỗi là điều khiển ôtô mang biển số giả, và điều khiển ôtô đã hết hạn kiểm định. Hai lỗi này sẽ căn cứ theo nghị định 46 để xử phạt hành chính. Do người được xác định có lỗi trong vụ tai nạn đã chết, cơ quan điều tra sẽ không truy cứu khía cạnh này.

"Giữa tài xế Hoàng và người nhà nạn đã thỏa thuận bồi thường về mặt dân sự. Họ đã có đơn xin giảm nhẹ án phạt hành chính cho anh Hoàng", đại tá Tố cho hay.

Việc nhiều người dân tụ tập dựng rạp ngày 19/2, nhà chức trách đánh giá hành động này là sai, khuyến cáo không nên tái diễn, nếu không sẽ bị xử lý về mặt pháp luật.

Người nhà nạn nhân Nguyễn Sỹ Ngụ thông tin, sau khi xảy ra vụ việc, tài xế Hoàng đã đến gặp gia đình, có hỗ trợ tiền và xin được đi lại. Mọi người cũng đồng ý với thiện chí này.

Tài xế Hoàng là cán bộ Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh, cấp hàm thượng úy.

Dựng rạp giữa quốc lộ yêu cầu làm rõ vụ tai nạn chết người

Người nhà nạn nhân dựng rạp giữa quốc lộ hôm 19/2.