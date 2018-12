Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang truy tìm hai nghi can gây ra vụ trộm tại chùa Hồng Phúc (huyện Nghi Lộc).

Theo hình ảnh camera an ninh do nhà chùa cung cấp, hơn 6h ngày 13/5 hai nam thanh niên đi bộ từ cổng vào chùa. Sau vài chục giây quan sát, bộ đôi này lập tức khênh chiếc hòm công đức ra khỏi khuôn viên nhà chùa.

Trộm két sắt

Chiều cùng ngày, chiếc hòm công đức đã bị cạy phá được phát hiện cách chùa vài trăm mét. Theo trình báo của nhà chùa, số tiền bị mất trộm ước tính 3 triệu đồng.