Cả trăm cảnh sát vây bắt người đàn bà siết cổ 3 con

Sáng nay, đại tá Đỗ Tiến Dũng (Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang) cho biết, công an đã bắt nghi can Phàn Mùi Mấy (25 tuổi, người dân tộc Dao, trú xã Quảng Nguyên, Xín Mần) với cáo buộc sát hại 3 con đẻ vào rạng sáng 16/8.

Nhà chức trách đang di lý nghi can từ địa bàn rừng núi cách trung tâm thành phố gần 200km về trụ sở công an tỉnh.

Nơi hung thủ gây án, cách trung tâm huyện Xín Mần hơn 50km.

Theo điều tra, đêm 15 rạng sáng 16/8 do mâu thuẫn gia đình, Mấy đã siết cổ hại chết 2 con gái và một con trai. Các bé mới 5 tuổi, 3 tuổi và 14 tháng tuổi. Sau khi đốt nhà, Mấy trốn vào rừng.

Trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt, đại tá Dũng cho hay sau 12 tiếng trèo đèo, lội suối, leo lên đỉnh núi, cả trăm cảnh sát bắt được Mấy vào 20h ngày 16/8.

Nghi can đã thừa nhận hành vi.

Phương Sơn