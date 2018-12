Bốn người bị khởi tố trong vụ ôtô chở 288 bánh heroin

Cuộc truy đuổi hai kẻ vận chuyển 288 bánh heroin trong tiếng súng

Gần hai tuần sau khi phá vụ án, VKSND Tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt với Trần Văn Bằng (31 tuổi), Trần Tiến Thành (30 tuổi), Phan Văn Hiển (36 tuổi) và Nông Tài Kinh (28 tuổi) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Riêng Bằng thêm tội thứ hai là "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, nhà chức trách bắt 5 người, trong đó có Nông Thanh Hoan (31 tuổi, ở thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Hoan qua xác minh chỉ là tài xế taxi nên được trả tự do, xem xét xử lý sau.

Trước đó, vào 22h10 ngày 23/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan siết vòng vây với hai ôtô do Trần Văn Bằng và Trần Tiến Thành điều khiển tại khu vực xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

​Thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Bằng không tuân thủ mà lái xe đâm thẳng vào xe của tổ công tác. Nhiều tiếng súng của cảnh sát buộc phải vang lên. Sau khi đập vỡ cửa kính ôtô, cảnh sát bắt được Bằng, thu lượng lớn ma túy tổng hợp.

Thành cùng số tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bảo Ngọc

Đi cách Bằng không xa, khi nghe thấy tiếng súng, Thành lập tức quay đầu xe. Trên đường tháo chạy, Thành vứt các túi du lịch và bao tải đựng ma túy từ trên xe xuống ven đường. Sau gần 20km truy đuổi, các trinh sát đã ép sát, khống chế được Thành. Qua tài liệu điều tra và qua lời khai của Bằng và Thành, liên tiếp nhà chức trách bắt thêm ba người.