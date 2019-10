Bộ Công an vây bắt đường dây cá độ 3.000 tỷ đồng

TP HCMCục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự ra lệnh gần 100 người đồng loạt bao vây 10 tụ điểm, bắt đường dây đánh bạc trên trang bong88.com, ăn thua 3.000 tỷ đồng.

Long - nghi can cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Quốc Thắng.

Nhận lệnh của thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) chiều 8/10, lực lượng cảnh sát hình sự, cơ động (K02) phối hợp Công an TP HCM ập vào bắt 11 người trong đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Hoàng Long, 39 tuổi, cầm đầu.

Các tụ điểm này đều tại TP HCM, trong đó có trụ sở chi nhánh ngân hàng trên đường Hùng Vương, quận 5. Cảnh sát thu giữ hơn 4 tỷ đồng, 100.000 USD, nhiều ôtô sang, máy móc thiết bị, sổ sách lưu trữ quá trình cá độ... "Đây là lần đầu chúng tôi bắt được kẻ điều hành cấp độ Super Master tại Việt Nam", thành viên Ban chuyên án nói.

Nghi can trong đường dây bị bắt. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo điều tra, từ cuối năm 2017 Long thành lập nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau để che mắt cảnh sát. Anh ta thuê trụ sở ở nhiều quận huyện để đặt máy móc liên kết trang bong88.com cho người chơi cá cược. Dưới quyền Long tại Việt Nam là Nguyễn Quang Hải (39 tuổi, kỹ sư), quản lý tất cả công việc và hàng chục nhân viên, kỹ thuật viên điều hành các tài khoản cấp dưới.

Với số liệu từ hàng nghìn tài khoản cá cược có lịch sử thu - chi hàng chục tỷ đồng mỗi tuần, cơ quan điều tra ước tính đường dây đánh bạc này đã ăn thua khoảng 3.000 tỷ đồng.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.

Nhiều người đang bị triệu tập, truy bắt trong quá trình điều tra mở rộng của C02.

Quốc Thắng