Bộ Công an vây bắt đại gia - trùm cá độ bóng đá ở Sài Gòn

Cảnh sát vây bắt Bình tại quán cà phê ở quận 12. Ảnh: Quốc Thắng.

Sáng 12/7, ít nhất 9 nghi can trong đường dây cá độ bóng đá trực tuyến do Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, quê Bắc Giang) cầm đầu, bị trinh sát Phòng 4 (C45, Cục cảnh sát Hình sự, Bộ Công an) áp giải về trụ sở để lấy lời khai.

Bộ Công an khám xét nhà ‘trùm’ cá độ bóng đá ở Sài Gòn

Những người này bị bắt đêm qua, khi hàng trăm cảnh sát hình sự phối hợp cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đồng loạt ập vào các địa điểm cờ bạc tại Bình Dương, Tây Ninh, TP HCM... Bình và một số đàn em bị bao vây, khống chế tại quán cà phê ở quận 12.

Bình (bên phải) và một trong các nghi can tổ chức đánh bạc trực tuyến. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét các địa điểm này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá qua Internet. Một lượng lớn ngoại tệ, hàng trăm triệu đồng, 3 ôtô Lexus và Maserati Grandturismo (trị giá gần chục tỷ)... bị niêm phong.

Nhà chức trách xác định, Bình tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng từ năm 2014. Thời gian diễn ra World Cup, lượng người chơi tăng đột biến, tiền cá cược mỗi trận lên đến hàng chục tỷ đồng.

Chiếc xe sang của Bình. Ảnh: Quốc Thắng.

Bình và bạn bè tham gia đường dây đánh bạc này từng du học nước ngoài, thuộc gia đình giàu có, hiện là giám đốc hoặc các ông chủ lớn ở Sài Gòn. Lượng tiền giao dịch của đường dây cá độ này chỉ trong thời gian qua lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng