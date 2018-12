Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật trị an cơ sở

Kẻ đâm chết 2 hiệp sĩ Sài Gòn được bạn che giấu thế nào

Chiều 7/6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, dự thảo Luật không quy định Công an xã là lực lượng bán chuyên trách mà bổ sung một khoản vào Điều 18 để thể hiện việc chính quy hoá công an xã, thị trấn.

Thượng tướng Tô Lâm cho hay, hiện số đơn vị công an xã, thị trấn đã được bố trí công an chính quy là hơn 1.000; số đơn vị chưa được bố trí còn 8.516. Như vậy, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy theo điều khoản nêu trên thì Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã.

Trước thông tin trên, một số đại biểu đặt câu hỏi, "số phận" của lực lượng công an xã đang hoạt động theo hình thức bán chuyên trách sẽ ra sao khi Bộ Công an điều 25.000 công an chính quy về cấp xã? Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương - Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại còn chỉ ra vấn đề, các công an trên địa bàn xã hàng ngày cùng làm việc với nhau, có nhiệm vụ tương đương nhưng lực lượng chính quy được hưởng lương cao, chế độ đãi ngộ tốt hơn, còn lực lượng bán chuyên trách thì chỉ nhận mức phụ cấp thấp.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: QH

Giải đáp băn khoăn trên, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết khi không làm Luật Công an xã nữa thì Bộ đề xuất với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xây dựng luật về lực lượng trị an cơ sở, giống như quân đội có Luật Dân quân tự vệ.

Theo đó, công an xã bán chuyên trách sẽ chuyển thành lực lượng trị an cơ sở hoạt động dưới sự hướng dẫn của công an chính quy. Về tên gọi thì có thể là lực lượng trị an cơ sở hoặc phòng vệ dân sự và không giới hạn bao nhiêu người.

“Luật trị an cơ sở cũng có thể điều chỉnh các hoạt động mà vừa qua chúng ta gọi là hiệp sĩ hay là các tình nguyện viên tham gia chống tội phạm. Nghĩa là những người này không phải công an nhưng tham gia vào đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân”, ông Tô Lâm nói.

Mô hình hiệp sĩ đường phố tham gia bắt trộm, cướp hoạt động thời gian vừa qua ở TP HCM khiến dư luận quan tâm khi hai người tử vong vì bắt trộm. Tối 13/5, ông Trần Văn Hoàng dẫn đầu nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình đeo bám Tài và Phú qua nhiều khu vực. Khi phát hiện chúng lấy trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), các hiệp sĩ vây bắt nhưng bị Tài rút dao chống trả khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, Bình Định) tử vong. Ông Hoàng và hai người còn lại trọng thương.

Tại cuộc họp báo sau đó, thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP HCM cho hay, "Công an TP HCM day dứt vì chưa tìm được cơ sở pháp lý, căn cứ nào để chuẩn hóa mô hình hiệp sĩ".