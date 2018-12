Bộ Công an bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo Cục cảnh sát chống ma túy

Ngày 5/9 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triển khai các quyết định của Bộ trưởng về công tác tổ chức cán bộ. Theo đó, Bộ Công an bổ nhiệm thiếu tướng Phạm Văn Các (58 tuổi, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) làm Cục trưởng kiêm Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Bộ Công an cũng bổ nhiệm 4 người từ một số đơn vị làm Cục phó tại đây. Theo bộ máy mới, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có 8 cục phó và 10 trưởng phòng. Số lãnh đạo cấp phòng là hơn 60 người.

Ngoài ra, Bộ Công an điều động quân số từ một số đơn vị giải thể thuộc Tổng cục Cảnh sát về nhận công tác tại Cục này.

Trong ngày 5/9, Bộ Công an công bố việc sáp nhập Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hải Phòng về Công an thành phố Hải Phòng. Gần 850 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (18 trưởng phòng, 59 phó trưởng phòng, 44 đội trưởng; 45 phó đội trưởng; 573 cán bộ, 108 chiến sĩ nghĩa vụ) đến nhận công tác tại Công an thành phố Hải Phòng.

Bộ trưởng Công an điều động đại tá Nguyễn Bình Kiên, đại tá Mai Xuân Thắng, đại tá Phạm Viết Dũng (nguyên phó giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng) giữ chức Phó giám đốc Công an Hải Phòng.

Từ ngày 7/8, Bộ Công an đã bổ nhiệm nhiều chức danh cục trưởng, cục phó và tương đương của gần 50 cục trực thuộc. Từ tháng 7 đến nay, Bộ cũng bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc của hơn 10 tỉnh, thành phố.

Ngày 6/8, Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an có hiệu lực. Từ ngày này, Bộ Công an giảm 6 tổng cục; giảm 60 đơn vị cấp cục và tương đương xuống còn hơn 50 cục. Bộ giảm gần 300 đơn vị cấp phòng, 20 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được sáp nhập vào công an tỉnh, thành phố. Vì vậy, công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và giảm 1.000 đơn vị ở cấp đội.

Bộ Công an sáp nhập nhiều đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Chẳng hạn, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, tham nhũng sáp nhập với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm buôn lậu thành Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. Cục An ninh mạng và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gộp thành Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...