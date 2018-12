Bộ Công an bổ nhiệm 9 lãnh đạo cục cảnh sát điều tra về tham nhũng

Nhiều tướng công an xin nghỉ hưu sớm / Bộ Công an bổ nhiệm lãnh đạo công an tại 10 tỉnh

9 lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 17/8, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc (nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) giữ chức Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Theo Công an nhân dân, trong ngày, lãnh đạo Bộ Công an cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm với 8 cục phó của cục này.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được hợp nhất từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu (C74). Đây là hai đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng đấu tranh có liên quan chặt chẽ với nhau. Để có cơ chế phối hợp tốt trong việc phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu trong tình hình mới, Bộ Công an đã sáp nhập.

Ngày 17/8, tại Cần Thơ, Bộ Công an cũng công bố quyết định sáp nhập Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thành phố Cần Thơ vào Công an thành phố Cần Thơ. Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm hai nguyên phó giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ là đại tá Vũ Văn Tảo và đại tá Trần Đức Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố.

Từ ngày 10/8, Bộ Công an cũng ký và trao quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo với hàng loạt cục, công an các tỉnh. Ngày 16/8, Công an tỉnh Đồng Nai nhận quyết định sáp nhập Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy về Công an tỉnh. Đại tá Văn Quyết Thắng (nguyên giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai) và hai phó giám đốc giờ giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Sau khi sáp nhập, Công an tỉnh Đồng Nai có 8 phó giám đốc và 27 phòng trực thuộc, giảm 5 phòng so với mô hình cũ.

Ngày 15/8, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Cục Truyền thông Công an nhân dân. Cục sáp nhập từ ba cơ quan gồm: báo CAND, truyền hình và Xuất bản CAND. Thiếu tướng Mai Văn Hà (nguyên tổng cục phó Tổng Cục chính trị Công an nhân dân) được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng kiêm Giám đốc Truyền hình CAND, giúp việc có 13 cục phó.

Ngày 13/8, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng (nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) làm Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Cục này có 8 cục phó gồm: thiếu tướng Trần Quốc Trung; thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn; đại tá Lê Xuân Đức; đại tá Đỗ Thanh Bình; đại tá Vũ Ngọc Dũng; đại tá Nguyễn Văn Minh; đại tá Trần Thanh Trà; thượng tá Đinh Thế Anh.